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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 127
As-Saffat
127
37:127
فكذبوه فانهم لمحضرون ١٢٧
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٢٧
فَكَذَّبُوهُ
ﱁ
فَإِنَّهُمۡ
ﱂ
لَمُحۡضَرُونَ
ﱃ
١٢٧
ﱄ
Они сочли его лжецом, и все они непременно будут собраны в Аду,
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