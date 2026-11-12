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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 126
As-Saffat
126
37:126
الله ربكم ورب ابايكم الاولين ١٢٦
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٦
ٱللَّهَ
ﲿ
رَبَّكُمۡ
ﳀ
وَرَبَّ
ﳁ
ءَابَآئِكُمُ
ﳂ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﳃ
١٢٦
ﳄ
Аллаха, Господа вашего и Господа ваших праотцев?».
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