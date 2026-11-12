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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 123
As-Saffat
123
37:123
وان الياس لمن المرسلين ١٢٣
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٣
وَإِنَّ
ﲮ
إِلۡيَاسَ
ﲯ
لَمِنَ
ﲰ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﲱ
١٢٣
ﲲ
Ильяс (Илия) также был одним из посланников.
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