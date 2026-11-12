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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 121
As-Saffat
121
37:121
انا كذالك نجزي المحسنين ١٢١
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢١
إِنَّا
ﲤ
كَذَٰلِكَ
ﲥ
نَجۡزِي
ﲦ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲧ
١٢١
ﲨ
Воистину, так Мы воздаем творящим добро.
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