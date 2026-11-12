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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 120
As-Saffat
120
37:120
سلام على موسى وهارون ١٢٠
سَلَـٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١٢٠
سَلَٰمٌ
ﲟ
عَلَىٰ
ﲠ
مُوسَىٰ
ﲡ
وَهَٰرُونَ
ﲢ
١٢٠
ﲣ
Мир Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону)!
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