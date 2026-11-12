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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 116
As-Saffat
116
37:116
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ١١٦
وَنَصَرْنَـٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ١١٦
وَنَصَرۡنَٰهُمۡ
ﲍ
فَكَانُواْ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡغَٰلِبِينَ
ﲐ
١١٦
ﲑ
Мы оказали им помощь, и именно они стали победителями.
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