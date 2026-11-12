Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 115
As-Saffat
115
37:115
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ١١٥
وَنَجَّيْنَـٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٥
وَنَجَّيۡنَٰهُمَا
ﲇ
وَقَوۡمَهُمَا
ﲈ
مِنَ
ﲉ
ٱلۡكَرۡبِ
ﲊ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲋ
١١٥
ﲌ
Мы спасли их обоих и их народ от великой печали.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.