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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 114
As-Saffat
114
37:114
ولقد مننا على موسى وهارون ١١٤
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١١٤
وَلَقَدۡ
ﲁ
مَنَنَّا
ﲂ
عَلَىٰ
ﲃ
مُوسَىٰ
ﲄ
وَهَٰرُونَ
ﲅ
١١٤
ﲆ
Мы оказали милость Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону).
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