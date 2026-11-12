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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 113
As-Saffat
113
37:113
وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ١١٣
وَبَـٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَـٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌۭ وَظَالِمٌۭ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌۭ ١١٣
وَبَٰرَكۡنَا
ﱵ
عَلَيۡهِ
ﱶ
وَعَلَىٰٓ
ﱷ
إِسۡحَٰقَۚ
ﱸﱹ
وَمِن
ﱺ
ذُرِّيَّتِهِمَا
ﱻ
مُحۡسِنٞ
ﱼ
وَظَالِمٞ
ﱽ
لِّنَفۡسِهِۦ
ﱾ
مُبِينٞ
ﱿ
١١٣
ﲀ
Мы благословили его и Исхака (Исаака). Среди их потомства есть творящие добро и поступающие явно несправедливо к самим себе.
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