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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 111
As-Saffat
111
37:111
انه من عبادنا المومنين ١١١
إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١
إِنَّهُۥ
ﱪ
مِنۡ
ﱫ
عِبَادِنَا
ﱬ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱭ
١١١
ﱮ
Воистину, он - один из Наших верующих рабов.
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