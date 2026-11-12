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Tafsir Fathul Majid Тафсир: As-Saffat Ая 110
As-Saffat
110
37:110
كذالك نجزي المحسنين ١١٠
كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٠
كَذَٰلِكَ
ﱦ
نَجۡزِي
ﱧ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱨ
١١٠
ﱩ
Воистину, так Мы воздаем творящим добро.
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