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As-Saffat
1
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
ﱁ
ﱂ
ﱃ
Клянусь выстроившимися в ряды,
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العربية
السعدي Al-Sa'di
هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام، في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها، على ألوهيته تعالى وربوبيته،
فقال:
{ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا }
أي: صفوفا في خدمة ربهم، وهم الملائكة.