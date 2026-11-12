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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 40
Al-Qiyamah
40
75:40
اليس ذالك بقادر على ان يحيي الموتى ٤٠
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ٤٠
أَلَيۡسَ
ﲣ
ذَٰلِكَ
ﲤ
بِقَٰدِرٍ
ﲥ
عَلَىٰٓ
ﲦ
أَن
ﲧ
يُحۡـِۧيَ
ﲨ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲩ
٤٠
ﲪ
Неужели Он не способен воскресить мертвых?
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