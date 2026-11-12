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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 38
Al-Qiyamah
38
75:38
ثم كان علقة فخلق فسوى ٣٨
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةًۭ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ٣٨
ثُمَّ
ﲗ
كَانَ
ﲘ
عَلَقَةٗ
ﲙ
فَخَلَقَ
ﲚ
فَسَوَّىٰ
ﲛ
٣٨
ﲜ
Потом он превратился в сгусток крови, после чего Он создал его и придал ему соразмерный облик.
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