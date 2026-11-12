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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 36
Al-Qiyamah
36
75:36
ايحسب الانسان ان يترك سدى ٣٦
أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ٣٦
أَيَحۡسَبُ
ﲊ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲋ
أَن
ﲌ
يُتۡرَكَ
ﲍ
سُدًى
ﲎ
٣٦
ﲏ
Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?
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