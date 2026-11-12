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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 35
Al-Qiyamah
35
75:35
ثم اولى لك فاولى ٣٥
ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰٓ ٣٥
ثُمَّ
ﲅ
أَوۡلَىٰ
ﲆ
لَكَ
ﲇ
فَأَوۡلَىٰٓ
ﲈ
٣٥
ﲉ
Еще раз горе тебе, горе!
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