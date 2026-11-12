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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 31
Al-Qiyamah
31
75:31
فلا صدق ولا صلى ٣١
فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ٣١
فَلَا
ﱲ
صَدَّقَ
ﱳ
وَلَا
ﱴ
صَلَّىٰ
ﱵ
٣١
ﱶ
Он не уверовал и не совершал намаз.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.