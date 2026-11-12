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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 30
Al-Qiyamah
30
75:30
الى ربك يوميذ المساق ٣٠
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ٣٠
إِلَىٰ
ﱭ
رَبِّكَ
ﱮ
يَوۡمَئِذٍ
ﱯ
ٱلۡمَسَاقُ
ﱰ
٣٠
ﱱ
и в тот день его пригонят к твоему Господу.
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