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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 29
Al-Qiyamah
29
75:29
والتفت الساق بالساق ٢٩
وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ٢٩
وَٱلۡتَفَّتِ
ﱩ
ٱلسَّاقُ
ﱪ
بِٱلسَّاقِ
ﱫ
٢٩
ﱬ
Голень сойдется с голенью (тяготы мирской жизни объединятся с тяготами последней жизни или голени человека будут сложены вместе в саване),
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