Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 22
Al-Qiyamah
22
75:22
وجوه يوميذ ناضرة ٢٢
وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۢ نَّاضِرَةٌ ٢٢
وُجُوهٞ
ﱉ
يَوۡمَئِذٖ
ﱊ
نَّاضِرَةٌ
ﱋ
٢٢
ﱌ
Одни лица в тот день будут сиять
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.