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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 20
Al-Qiyamah
20
75:20
كلا بل تحبون العاجلة ٢٠
كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ٢٠
كـَلَّا
ﱁ
بَلۡ
ﱂ
تُحِبُّونَ
ﱃ
ٱلۡعَاجِلَةَ
ﱄ
٢٠
ﱅ
Но нет! Вы любите жизнь ближнюю
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