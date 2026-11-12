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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 17
Al-Qiyamah
17
75:17
ان علينا جمعه وقرانه ١٧
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ١٧
إِنَّ
ﳎ
عَلَيۡنَا
ﳏ
جَمۡعَهُۥ
ﳐ
وَقُرۡءَانَهُۥ
ﳑ
١٧
ﳒ
Нам надлежит собрать его и прочесть.
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