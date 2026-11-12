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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Qiyamah Ая 15
Al-Qiyamah
15
75:15
ولو القى معاذيره ١٥
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ١٥
وَلَوۡ
ﳃ
أَلۡقَىٰ
ﳄ
مَعَاذِيرَهُۥ
ﳅ
١٥
ﳆ
даже если он будет оправдываться.
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