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Тафсир: An-Naba 78:8
An-Naba
8
78:8
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱜ
أَزۡوَٰجٗا
ﱝ
٨
ﱞ
Мы сотворили вас парами,
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Al-Qurtubi
أي أصنافا : ذكرا وأنثى .وقيل : ألوانا .وقيل : يدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن , وطويل وقصير ; لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار , فيشكر الفاضل ويصبر المفضول .