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Тафсир: An-Naba 78:6
An-Naba
6
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
أَلَمۡ
ﱔ
نَجۡعَلِ
ﱕ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱖ
مِهَٰدٗا
ﱗ
٦
ﱘ
Разве Мы не сделали землю ложем,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
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