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Тафсир: An-Naba 78:3
An-Naba
3
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
ٱلَّذِي
ﱈ
هُمۡ
ﱉ
فِيهِ
ﱊ
مُخۡتَلِفُونَ
ﱋ
٣
ﱌ
относительно которой они расходятся во мнениях.
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العربية
Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 78:2 до 78:3
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به.