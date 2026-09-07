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Тафсир: An-Naba 78:2
An-Naba
2
78:2
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
ﱄ
ٱلنَّبَإِ
ﱅ
ٱلۡعَظِيمِ
ﱆ
٢
ﱇ
О великой вести,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢)
] ئایا دهربارهی ههواڵه ههره گهورهكه پرسیار ئهكهن كه بریتییه له قورئان، یاخود بریتییه له زیندوو بوونهوه.