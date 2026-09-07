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Тафсир: An-Naba 78:11
An-Naba
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ﱧ
ٱلنَّهَارَ
ﱨ
مَعَاشٗا
ﱩ
١١
ﱪ
и сделали день жалованием,
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Хадис
Aa
العربية
Al-Qurtubi
فيه إضمار , أي وقت معاش , أي متصرفا لطلب المعاش وهو كل ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك " فمعاشا " على هذا اسم زمان , ليكون الثاني هو الأول .ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى العيش على تقدير حذف المضاف .