Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: An-Naba 78:10
An-Naba
10
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ﱣ
ٱلَّيۡلَ
ﱤ
لِبَاسٗا
ﱥ
١٠
ﱦ
и сделали ночь покрывалом,
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠)
] وه به تاریكی شهویش داتانئهپۆشین بۆ ئهوهی له شهودا پشوو بدهن، وه شهومان وا لێ كردووه كه هێمن و ئارام بێ.