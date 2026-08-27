Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-Insan 76:8
Al-Insan
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ٱلطَّعَامَ
عَلَىٰ
حُبِّهِۦ
مِسۡكِينٗا
وَيَتِيمٗا
وَأَسِيرًا
٨
Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 76:7 до 76:9
Они исполняют данные ими обеты и не нарушают соглашения. А если они исполняют обеты, которые становятся обязательными только тогда, когда человек сам обязуется исполнить их, то они тем более выполняют доподлинно обязательные предписания. Они знают, что зло Судного дня будет очень велико и широко распространится во владениях Аллаха. И поэтому они боятся того, что это зло может коснуться их, и избегают всего, что может привести к этому.