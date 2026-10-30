Мы приготовили для тех, кто не уверовал в Аллаха, счел лжецами посланников и осмелился на ослушание Господа, огненные цепи. Всевышний сказал: «Потом бросьте его в Ад и нанизьте его на цепь длиной в семьдесят локтей!» (69:31– 32). Им также уготовлены оковы, которыми привязывают руки мучеников к их шеям, и огонь, опаляющий их кожу и обжигающий их тела. Всевышний сказал: «Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения» (4:56). Это - бесконечное наказание, в котором они пребудут вечно.