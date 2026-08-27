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Тафсир: Al-Insan 76:23
Al-Insan
23
76:23
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣
إِنَّا
نَحۡنُ
نَزَّلۡنَا
عَلَيۡكَ
ٱلۡقُرۡءَانَ
تَنزِيلٗا
٢٣
Воистину, Мы ниспослали тебе Коран частями.
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Al-Sa'di
Это - обещание и предостережение великого Господа. Он разъяснил Своим рабам все то, что они должны знать, и велел им выполнять Его приказы самым лучшим образом, стремиться придерживаться Его шариата и проявлять стойкость на этом поприще.