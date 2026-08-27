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Тафсир: Al-Insan 76:10
Al-Insan
10
76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
إِنَّا
نَخَافُ
مِن
رَّبِّنَا
يَوۡمًا
عَبُوسٗا
قَمۡطَرِيرٗا
١٠
Мы боимся от своего Господа того Мрачного и Томительного дня».
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Al-Sa'di
Они тоже любят богатство и яства, однако любви к Аллаху они отдают предпочтение пред любовью к самим себе. Поэтому они заботливо кормят бедняков, сирот и пленников, которые прежде всего и более всего нуждаются в помощи. Они делают пожертвования и раздают милостыню исключительно ради Аллаха. При этом всем своим поведением они показывают, что не желают получить от людей вознаграждение или услышать слова благодарности. Они страшатся гнева своего Господа в мрачный, ужасный, тяжкий и томительный день.