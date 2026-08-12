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Тафсир: Hud 11:123
Hud
123
11:123
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلَّهِ
غَيۡبُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَإِلَيۡهِ
يُرۡجَعُ
ٱلۡأَمۡرُ
كُلُّهُۥ
فَٱعۡبُدۡهُ
وَتَوَكَّلۡ
عَلَيۡهِۚ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَٰفِلٍ
عَمَّا
تَعۡمَلُونَ
١٢٣
Аллаху ведомо сокровенное на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Ему и уповай на Него, ибо Господь твой не находится в неведении о том, что вы совершаете.
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Вы читаете тафсир для группы стихов 11:123 до 12:1
О Мухаммад! Неверующие не извлекают пользы из увещеваний и всевозможных наставлений. Покажи им ясные знамения, и пусть они продолжают исповедовать свою религию. Вы же исповедуйте религию Аллаха. И пусть они дожидаются того, что произойдет с вами. Вы же дождитесь того, что произойдет с ними. Всевышний провел четкую грань между двумя группами Своих рабов. Он одарил победой тех, кто обратился в правую веру, и подавил своих неверующих врагов. Ему известно все сокровенное на небесах и на земле, и ничто не способно сокрыться от Него. Деяния всех творений возвращаются к Нему, после чего Он отделяет дурные поступки от благих. Людям надлежит поклоняться Ему и по мере возможностей выполнять все, что им приказано выполнять. При этом они должны уповать на своего Господа, который не предает забвению их добрые и злые деяния. Напротив, Он объемлет их своим знанием, и все они записаны письменной тростью. А это значит, что Он непременно вынесет свой приговор и свершит справедливое возмездие.