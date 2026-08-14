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Тафсир: Taha 20:56
Taha
56
20:56
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦
وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦
وَلَقَدۡ
أَرَيۡنَٰهُ
ءَايَٰتِنَا
كُلَّهَا
فَكَذَّبَ
وَأَبَىٰ
٥٦
Мы явили ему (Фараону) всевозможные Наши знамения, но он счел их ложью и отказался.
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что Фараон стал свидетелем самых разных знамений и неопровержимых доказательств. Природа и люди изменялись у него на глазах самым чудесным образом, но это не подтолкнуло его встать на прямой путь. Напротив, он счел Божьи знамения ложью и отвернулся от Божьих повелений и запретов. Истина показалась ему ложью, а ложь - истиной, и тогда он решил отстаивать истину любым путем и удержать людей от прямого пути.