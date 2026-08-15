Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Taha 20:124
Taha
124
20:124
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٤
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤
وَمَنۡ
أَعۡرَضَ
عَن
ذِكۡرِي
فَإِنَّ
لَهُۥ
مَعِيشَةٗ
ضَنكٗا
وَنَحۡشُرُهُۥ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
أَعۡمَىٰ
١٢٤
А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Небесное Писание напоминает людям о самой заветной цели, и если человек отворачивается от него или вообще отказывается уверовать в него, то его дерзость оборачивается для него наказанием. Комментаторы считали, что под жизнью, проведенной в тяготах, подразумеваются мучения в могиле, которая будет стеснять и сжимать мученика. Этот аят является одним из нескольких откровений, которые свидетельствуют об истинности наказания в могиле. Всевышний сказал: «Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: “Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями”» (6:93); «Но помимо величайших мучений Мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения» (32:21); «Аллах защитил его от зла того, что они замыслили, а род Фараона окружили (или поразили) скверные мучения - Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!» (40:45–46). Все эти аяты свидетельствуют о правдивости наказания в могиле. Что же касается обсуждаемого нами аята, то, скорее всего, праведные предки истолковывали его подобным образом, потому что он заканчивается упоминанием о наказании в День воскресения. А лучше всего об этом известно Аллаху. Некоторые толкователи считали, что тяжкая жизнь людей, которые отворачиваются от напоминания Аллаха, складывается из забот, печалей, трудностей и страданий на земле, а также мучений в могиле и в День воскресения. При этом они обосновывали свои утверждения тем, что Аллах не связал тяготы с определенным этапом человеческой жизни. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что неверные в Судный день будут лишены зрения. По этому поводу в Коране сказано: «В День воскресения Мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими» (17:97).