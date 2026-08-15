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Тафсир: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь.
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Al-Sa'di
Адам поспешно раскаялся в содеянном и обратился к Аллаху со словами: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон» (7:23). Аллах сделал его своим избранником и помог ему принести покаяние. Он простил ему содеянное и наставил его на прямой путь, благодаря чему после покаяния он стал еще более праведным, нежели до этого. Коварный враг потерпел неудачу, и его козни обратились против него самого. А Адам и его потомки были удостоены великой милости, которая обязывает их выражать признательность своему Господу, благодарить Его за ниспосланные блага и остерегаться врага, который днем и ночью готов напасть на них из засады. Всевышний сказал: «О сыны Адама! Не позволяйте дьяволу совратить вас, подобно тому, как он вывел из Рая ваших родителей. Он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срамные места. Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите. Воистину, Мы сделали дьяволов покровителями и помощниками тех, которые не веруют» (7:27).