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Тафсир: Taha 20:113
Taha
113
20:113
وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًۭا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَانًا
عَرَبِيّٗا
وَصَرَّفۡنَا
فِيهِ
مِنَ
ٱلۡوَعِيدِ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
أَوۡ
يُحۡدِثُ
لَهُمۡ
ذِكۡرٗا
١١٣
Таким образом Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке и подробно разъяснили в нем Свои угрозы, чтобы они устрашились или чтобы это стало для них назиданием.
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Al-Sa'di
Это Писание ниспослано на благородном арабском языке, который понятен и ясен каждому арабу. Люди понимают слова этого Откровения, осознают его смысл и вникают в ниспосланные угрозы и предупреждения. Иногда об этих угрозах напоминают имена Аллаха, свидетельствующие о Его справедливости и неизбежности возмездия. Иногда о них напоминают поучительные истории о судьбах народов, которые были искоренены в прошлом и стали назиданием для последующих поколений. Иногда о них напоминают скверные последствия грехов и пороков, иногда - ужасы и тревожные события, которые произойдут в День воскресения, а иногда - описание Ада и невыносимых адских мук. Все это является милостью Аллаха по отношению к людям, потому что заставляет их страшиться Господа и остерегаться злодеяний, ослушания и всего, что может причинить человеку вред. Вместе с тем Священный Коран является назиданием, из которого люди узнают о том, как можно повиноваться Аллаху и творить добро, которое принесет им огромную пользу. Коран подталкивает людей исповедовать богобоязненность и совершать праведные дела во многом благодаря тому, что он ниспослан на арабском языке и содержит ясные угрозы. А если бы он был ниспослан на ином языке и не разъяснял бы людям страшные последствия их грехов, то он не оказывал бы на них такого воздействия. Упомянутое выше справедливое воздаяние, а также ниспосланные в Писании религиозные предписания являются следствием божественной власти, и поэтому далее Всевышний сказал: