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Тафсир: Taha 20:111
Taha
111
20:111
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١
۞ وَعَنَتِ
ٱلۡوُجُوهُ
لِلۡحَيِّ
ٱلۡقَيُّومِۖ
وَقَدۡ
خَابَ
مَنۡ
حَمَلَ
ظُلۡمٗا
١١١
Лица смирятся перед Живым, Вседержителем, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 20:109 до 20:111
Никто не сможет заступиться за людей перед Аллахом, кроме тех, кому Аллах позволит ходатайствовать. Этими заступниками будут пророки и посланники, а также другие приближенные рабы. И заступаться они будут только за тех, кто искренне исповедовал правую веру и снискал благоволение Аллаха. Если же эти условия не будут выполнены, то никто не сможет ходатайствовать перед Аллахом за других.