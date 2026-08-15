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Тафсир: Taha 20:109
Taha
109
20:109
يوميذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمان ورضي له قولا ١٠٩
يَوْمَئِذٍۢ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًۭا ١٠٩
يَوۡمَئِذٖ
لَّا
تَنفَعُ
ٱلشَّفَٰعَةُ
إِلَّا
مَنۡ
أَذِنَ
لَهُ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
وَرَضِيَ
لَهُۥ
قَوۡلٗا
١٠٩
В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому Милостивый позволит и чьими речами Он будет доволен.
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Вы читаете тафсир для группы стихов 20:109 до 20:111
Никто не сможет заступиться за людей перед Аллахом, кроме тех, кому Аллах позволит ходатайствовать. Этими заступниками будут пророки и посланники, а также другие приближенные рабы. И заступаться они будут только за тех, кто искренне исповедовал правую веру и снискал благоволение Аллаха. Если же эти условия не будут выполнены, то никто не сможет ходатайствовать перед Аллахом за других.