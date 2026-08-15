Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Taha 20:104
Taha
104
20:104
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
نَّحۡنُ
أَعۡلَمُ
بِمَا
يَقُولُونَ
إِذۡ
يَقُولُ
أَمۡثَلُهُمۡ
طَرِيقَةً
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
يَوۡمٗا
١٠٤
Нам лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет: «Вы пробыли там (в мирской жизни) всего один день».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 20:104 до 20:106
Когда ангел подует в Рог, и люди выйдут из могил, каждый из них займет свое место. Богобоязненные праведники будут собраны перед Милостивым Аллахом почтенной делегацией, а грешники изменятся в облике до неузнаваемости. От страха, переживаний и невыносимой жажды они посинеют. Они будут переговариваться друг с другом шепотом о том, какой короткой была мирская жизнь и как быстро наступило воскрешение. Одни грешники скажут: «Мы не прожили на земле и десяти дней». Другие нечестивцы станут утверждать иное, но Аллаху будет прекрасно известно, о чем именно они будут шептаться. Он услышит, как самый справедливый и самый точный из грешников скажет, что они пробыли на земле менее одного дня. Все это означает, что неверные станут сильно сожалеть о том, что они потеряли прожитую ими короткую жизнь. Они заблуждались и пренебрегали истиной, отворачивались от всего, что могло принести им пользу, и устремлялись к тому, что обрекало их на страдания. И вот наступило время возмездия, и исполнилось обещание Господне. И неверным остается только сожалеть о содеянном и призывать собственную погибель. Это откровение похоже на следующий аят: «Аллах скажет: “Сколько лет вы пробыли на земле?” Они скажут: “Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет”. Он скажет: “Вы пробыли немного, если бы вы только знали. Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?”» (23:112–115). Затем Всевышний Аллах поведал об ужасах Судного дня, когда Вселенная начнет сотрясаться, а все сущее придет в волнение. Он сказал: