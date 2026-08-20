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Тафсир: Sad 38:56
Sad
56
38:56
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
يَصۡلَوۡنَهَا
فَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٥٦
Геенна, в которой они будут гореть. Как же скверно это ложе!
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 38:56 до 38:57
Они будут гореть в Адском Пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними - огненные настилы. Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему на веки вечные!