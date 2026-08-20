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Тафсир: Sad 38:53
Sad
53
38:53
هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣
هَٰذَا
مَا
تُوعَدُونَ
لِيَوۡمِ
ٱلۡحِسَابِ
٥٣
Это - то, что обещано вам ко Дню расчета.
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О богобоязненные рабы! Такое вознаграждение ожидает вас в день расплаты. Вы заслужили его своими праведными делами.