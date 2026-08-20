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Тафсир: Sad 38:51
Sad
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
يَدۡعُونَ
فِيهَا
بِفَٰكِهَةٖ
كَثِيرَةٖ
وَشَرَابٖ
٥١
Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести им множество фруктов и питье.
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العربية
Al-Sa'di
Возлежа на прекрасных ложах и великолепных седалищах, они будут приказывать слугам принести им множество плодов и напитков. Они получат все, чего только пожелают их души. Это - безупречное блаженство, совершенное умиротворение и великое удовольствие.