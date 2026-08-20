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Тафсир: Sad 38:46
Sad
46
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
إِنَّآ
أَخۡلَصۡنَٰهُم
بِخَالِصَةٖ
ذِكۡرَى
ٱلدَّارِ
٤٦
Мы избрали их за то, что они искренне поминали Последнюю обитель.
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Al-Sa'di
Аллах почтил их великой честью и наделил славным качеством - умением никогда не забывать о Последней жизни. Благодаря этому качеству они всегда совершали праведные дела искренне ради Аллаха, помнили о том, что Он непрестанно наблюдает за Своими рабами, и размышляли над тем, что ожидает людей в Последней жизни. Каждый благоразумный человек обязан брать с них пример, стараясь никогда не забывать о жизни после смерти.