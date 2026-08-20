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Тафсир: Sad 38:37
Sad
37
38:37
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧
وَٱلشَّيَٰطِينَ
كُلَّ
بَنَّآءٖ
وَغَوَّاصٖ
٣٧
а также дьяволов - всяких строителей, ныряльщиков
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 38:34 до 38:37
Испытанием для Сулеймана стало отлучение от престола, а причиной этого были обычные человеческие слабости. Аллах подверг своего пророка испытанию и позволил сатане воцариться на троне Сулеймана в течение этого промежутка времени, но затем Сулейман покаялся и вернулся к власти в своем царстве. Арабский глагол анаба означает ‘уполномочивать’, ‘молить о прощении’, ‘раскаиваться’, ‘возвращаться’. В этом аяте Всевышний Аллах поведал как о покаянии Сулеймана, так и о его возвращении на трон.