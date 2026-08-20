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Тафсир: Sad 38:35
Sad
35
38:35
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب ٣٥
قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًۭا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍۢ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٣٥
قَالَ
رَبِّ
ٱغۡفِرۡ
لِي
وَهَبۡ
لِي
مُلۡكٗا
لَّا
يَنۢبَغِي
لِأَحَدٖ
مِّنۢ
بَعۡدِيٓۖ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلۡوَهَّابُ
٣٥
Он сказал: «Господи! Прости меня и даруй мне такую власть, которая не будет подобать никому после меня. Воистину, Ты - Дарующий».
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Вы читаете тафсир для группы стихов 38:34 до 38:37
Испытанием для Сулеймана стало отлучение от престола, а причиной этого были обычные человеческие слабости. Аллах подверг своего пророка испытанию и позволил сатане воцариться на троне Сулеймана в течение этого промежутка времени, но затем Сулейман покаялся и вернулся к власти в своем царстве. Арабский глагол анаба означает ‘уполномочивать’, ‘молить о прощении’, ‘раскаиваться’, ‘возвращаться’. В этом аяте Всевышний Аллах поведал как о покаянии Сулеймана, так и о его возвращении на трон.