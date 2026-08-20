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Тафсир: Sad 38:26
Sad
26
38:26
يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ٢٦
يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢٦
يَٰدَاوُۥدُ
إِنَّا
جَعَلۡنَٰكَ
خَلِيفَةٗ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
فَٱحۡكُم
بَيۡنَ
ٱلنَّاسِ
بِٱلۡحَقِّ
وَلَا
تَتَّبِعِ
ٱلۡهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِۚ
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
يَضِلُّونَ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
لَهُمۡ
عَذَابٞ
شَدِيدُۢ
بِمَا
نَسُواْ
يَوۡمَ
ٱلۡحِسَابِ
٢٦
О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению День расчета.
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Al-Sa'di
Мы наделили тебя правом выносить решения по мирским и религиозным вопросам. Так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам. Для того чтобы вершить справедливый суд, ты должен знать законы Всевышнего Господа, знать истинное положение вещей и иметь возможность претворить в жизнь справедливое решение. Соблюдай эти правила и не поддавайся чувствам, то есть не склоняйся на сторону одного из тяжущихся из-за родственных связей, дружбы, любви или ненависти. Предвзятое отношение к тяжущимся не позволит тебе следовать прямым путем, а ведь грешникам, которые сбиваются с прямого пути, особенно, если они делают это сознательно, уготовано суровое наказание за то, что они запамятовали о Дне расплаты. Если бы они помнили о Судном дне, то их сердца наполнились бы страхом перед Аллахом и они не уступили бы своим порочным желаниям.