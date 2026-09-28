Аллах отметил, что урожаи подвержены многим бедам и несчастьям, и если бы не забота Аллаха, то они бы погибли. Но Всевышний сохраняет их от гибели, дабы люди жили в достатке и наслаждались благами, пока не истечет отведенный им срок. Если бы Ему было угодно, то Он превратил бы созревшие колосья в труху, которую невозможно употребить в пищу или использовать в благих целях. И тогда вы стали бы сожалеть о случившемся и печалиться от того, что потеряли урожай, в который вложили столько труда и столько средств. Вы непременно осознали бы причину своих лишений. Благодарите же Всевышнего Аллаха за то, что Он не лишает вас своих благ и не обрушивает бедствия на ваши нивы и пашни, а бережно хранит их и позволяет вашему урожаю поспеть.