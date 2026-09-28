Мирская жизнь обольстила их и стала их единственной заботой: ради нее они трудились и ее благами наслаждались. Большие надежды на этот мир отвлекли их от праведных дел во благо Последней жизни. Именно в этой беспечности Аллах и упрекнул неверующих. Они совершали тяжкие грехи, но не сожалели об этом и не раскаивались, а продолжали грешить и гневить своего Господа. В результате они предстали перед Ним с множеством грехов и не заслужили прощения. Они отрицали жизнь после смерти и считали невероятным воскрешение, а потому говорили: «Разве может человек воскреснуть после того, как его тело истлеет и станет прахом и костями?! Это - просто невероятно».